„Lahkus viimane telelegend, sest ülejäänud kõik on Mati Talviku ja Rein Karemäe õpilased. Ühed paremad, teised keskpärasemad,“ illustreerib Tiit Made koolivenna, kolleegi ja hea sõbra Mati Talviku panust Eesti teleajalukku.

„Kahe kõrva vahel on mul tipp-topp ning tuju on hea. Olen ju loomu poolest optimist. Vaatamata sellele, et jalad ei käi enam nii hästi,“ rõõmustas Talvik toona tööjuubeli puhul.

Talviku kolleegid jäävad teda meenutama kui äärmiselt sooja ja tähelepanelikku kolleegi. "Oli privileeg temasuguse legendiga ühel ajal teles töötada ja saada veidike osa sellest, kui äge inimene ta oli, kui suurpärane kolleeg, rääkimata muidugi tema professionaalsusest. See ei ole õpitav," rääkis Anu Välba.

Talvikut meenutas hea sõnaga ka Eesti president Kersti Kaljulaid: "Hästi kurb on. Mati Talvik kasvatas üles mitu telepõlvkonda, seda nii telemajas kui telerite ees kodudes. Ta suutis oma looduga alati inimesteni jõuda, vestes meile lugusid olnud ja olevast ning oli pool sajandit kõigi meie saatja läbi kaamera objektiivi. Aitäh sulle, et aitasid Eestit lahti rääkida."

Mati Talvik sündis 1942. aasta 11. aprillil Tallinnas. 1960. aastal lõpetas ta Tallinna 20. keskkooli.