Esmaspäeva õhtul kella 21.05 ajal ujus 34-aastane mees Võru maakonnas Setomaa vallas Toodsi külas Pabra järvel üle ajutise kontrolljoone suunaga Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki ja tagasi, eesmärgiks tasuta viina saada.

Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet, kes pidas mehe kinni. Joobetunnustega mees selgitas neile, et oli kahe viinapudeli peale kihla vedanud, et ujub üle järve ja tagasi. Kahetsusväärselt ei arvestanud ta, et tegu on piiriveekoguga ning pani toime ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse.