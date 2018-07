Režissöör ja stsenarist Gerda Kordemets lisab, et näidend "Mehed" räägib tegelikult rohkem ikka naistest. “Seda filmistsenaariumiks kohandades püüdsin mõelda sellele, mida naised vahel valesti teevad. Mida annab valesti teha, et mõnikord hakkab meestele tunduma, et nad on lõksus, kust tahaks välja pääseda. Isegi, kui tegelikult ei taha. Nii kodus kui ka tööl. Miks meile vahel tundub, et armastuse asemele kolib kooselusse rutiin, et ükskõik kui huvitavasse töösse hiilib tüdimus?”

Lavastaja, stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets on tänaseks vorminud kolmest mehest rääkiva menuka lavastuse järel valmis filmistsenaariumi, mille võtted algasid juba möödunud nädala lõpul ning näeb Eesti kinodes ekraanivalgust juba 2019. aasta märtsis. Sketšidega vürtsitatud romantilise komöödia peategelasteks on kolm sõpra, Tiit Sukk, Veikko Täär ja Margus Prangel, kes mängivad selles filmis iseendid ning kõiki meeste kujutluspiltidest arenevate sketšide karakterrolle.

Nii saab hoo sisse kolme mehe romantiline teekond Tallinnast Harakasaarele, mille käigus püütakse päästa ühe noormehe elu ja leida taas tee iseendani. Olukorda komplitseerib asjaolu, et ühelgi kolmest mehest ei ole kaasas mobiili.

Gerda jaoks on selles filmis oluline isa ja poja liin. “Robin ütleb filmis: “Sellest on vähe, et keegi on kellegi isa, ema või laps. Inimesed peavad üksteist vajama.” See on minu jaoks ülitähtis mõte ja laiendatav ka kooselule, töösuhetele – kõigele.”

Loo lõpuks leiab igaüks kolmest peategelasest tasakaalu ja põhjuse eluga edasi minna. Veikko tunneb rõõmu pojast, keda tal kunagi olnud pole ning mõtleb, et teel kohatud Lauraga (Piret Laurimaa) võiks ehk isegi koos elada. Margus otsustab Harakasaarele jääda ja erakuelu proovida. Tiit aga mõistab, et tema praegune elu ongi see, mida ta endale alati igatsenud on. Ent loo käigus saab ilmsiks, et ühel või teisel moel juhivad meeste elu ikka ja alati naised.