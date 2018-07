Möödunud nädalavahetusel jälgisid nii päästeamet kui ka politsei- ja piirivalveamet kõrgendatud tähelepanuga inimeste ohutut käitumist nii veekogu ääres kui ka looduses. Inimestele selgitati, et looduses on endiselt suure tuleohuga aeg ning lõkke tegemine metsas on keelatud.

Päästjad kontrollisid oma piirkonna avalikke lõkke tegemise kohti, populaarsemaid puhkealasid ning ujumiskohti, kus varasemalt on esinenud probleeme või kus tule- või veeohutuse aspektist on risk suurem.

Päästeameti päästetööde osakonna juhi Martin Lambingi sõnul paluti probleemkohtades, kus patrullide käigus toimus aktiivne lõkke tegemine või grillimine, inimestel tuleohtlik tegevus lõpetada ning enamus juhtudel seda ka rahumeelselt tehti. „Informeerisime inimesi suure tuleohuga aja piirangutest ja andsime nõu, kuidas praegusel ajal käituda,“ lisas Lambing.