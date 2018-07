Ei maksa arvata, et Aita Vaher (55), tsirkusepere ema, unistas väikse tüdrukuna tervest laste trobikonnast. „Muidugi mitte,“ puhkeb Aita naerma. „Minul oli täiesti traditsiooniline Eesti peremudel ema-isa-poeg-tütar, ning mul ei tulnud mõttessegi, et peaksin nii palju lapsi sünnitama!“ Armumine Vellosse lõi Aita mõtteviisi uppi. „Kunagi keskkoolipingis oli Vello unistus saada oma naisega viis last. Kui me juba koos hakkasime elama, tuli see jutuks, kui unistustest rääkisime. Viis last. Ütlesin siis, et eks vaatame – mis see ära ei ole!“

"Lennukist väljudes oli tunne, et nüüd olen kodus," meenutab Eesti tantsijanna Diina Tamm oma esimest külaskäiku Ameerikasse. See oli hetk, mil südikas eestlanna otsustas end "kõikide võimaluste" riigis proovile panna. 2012. aastal käis Diina koos tantsijast sõbrannaga puhkusereisil New Yorgis. "Kuna seal asub üks maailma kuulsamaid tantsukoole –Broadway Dance Center –, otsustasime võtta paar trenni. "Need muutsid minu nägemust tantsumaailmast," räägib Diina.

NII SEE JUHTUS | SOOME RALLI | Ott Tänak on Soome ralli tšempion!

Ott Tänak võitis Soome ralli. (Robin Roots)

Autoralli MM-sarja hooaja kaheksas etapp sõideti Soomes! Kogu nädalavahetuse peale näitas kõige vingemat minekut meie esirallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja, kes võtsid põhjanaabrite juurest jackpot'i ehk nii ralli- kui ka punktikatse võidu. Lisaks olid eestlased parimad JWRC arvestuses, kus näitasid teistele tagatulesid Ken Torn ja Kuldar Sikk.

Hedvig Hanson: mu kodu põlema pannud naaber süüdistas, et olen nõid!

Purjus naabrimees süütas laulja Hedvig Hansoni maja. (Martin Ahven)

Purjus naabrimees süütas Viljandimaal Tuhalaane külas džässlaulja Hedvig Hansoni maja. Samal ajal magas perenaine koos lastega toas ööund. Süütaja elukaaslane rääkis, et mees muutub alkoholi tarvitades vägivaldseks: alles nädal tagasi vigastas ta noaga naise kätt. „Lapsed ütlesid, et nad ei julge majast välja ka joosta, aga joosta oli vaja,” meenutab Hedvig Hanson hirmutavaid öiseid sündmusi.

ÕL MOSKVAS | GALERII | MMi kõige mõttetum matš: nii halb, et lausa hea!

Taani - Prantsusmaa mäng Lužniki staadionil Moskvas. (Stanislav Moshkov)

Istud suurejoonelisel Lužniki staadionil ja vaatad jalgpalli maailmameistrivõistlusi. Kõlab, nagu unistuse täitumine, aga tegelikult hoiad kahe käega peast kinni ja imestad, kuidas saab üks tipptasemel spordisõu nii surmigav olla! Ja äkki tabad end mõttelt: tegelikult on ju seegi omamoodi vägev saavutus, kui satud MMi kõige kohutavamale matšile. Taani vs. Prantsusmaa, legendaarselt halb 0:0 viik!

GALERII | VALUS! Venelaste suur jalgpallipidu Tallinna kesklinnas lõppes kurvalt

Horvaatia alistas jalkamurul Venemaa. Vabaduse väljakul mängu jälginud Venemaa fännid olid löödud. (Erki Pärnaku)

Tallinna kesklinnas toimus 7. juulill suur jalgpalli MMi ühisvaatamine. Sajad inimesed kogunesid kaasa elama Venemaa ja Horvaatia vahelisele veerandfinaalile, mille lõpuks võitisid horvaadid.

GALERII | Ilusad inimesed ja kuumad rannakehad: Surfilaager tähistab 20. sünnipäeva!

Surfilaager 2018. Fotol Arop oma kauni kallimaga. (Stanislav Moshkov)

GALERII | Armin van Buuren küttis vihmas ligunenud Õllesummeri külalised hetkega kuumaks

Armin van Buren Õllesummeril (Stanislav Moshkov)

Õllesummeri teisel päeval polnud ilmataat festivali külastava rahva vastu helge, kuid inimesed olid vihmakiled selga tõmmanud ja nautisid pidu. Õhtu lõpetas Armin van Buuren, kes tegi meeleoluka etteaste.

Võõras salaviina ei saa ehk Pealinna mehed jäävad Kohtla-Järvel kuivale

Ajakirjanik Kohtla-Järvel salaviina otsingutel. (Martin Ahven)

Kuigi jutu järgi saab Kohtla-Järvel kahtlast päritolu kärakat kätte vähemalt viiest müügikohast, siis kuulujutte järele kontrollida on tegelikult võimatu. Vähemalt Tallinnast pärit ja eesti keelt emakeelena kõneleva inimese jaoks. Põhjus on väga lihtne: keegi ei tee talle ustki lahti. Või isegi kui teeb, siis ajab kõik tagasi. Ei, meie ei müü midagi. Äri jäänud pooleli suisa mitu kuud tagasi.

FOTOD | Transferwise'i asutaja Taavet Hinrikus abiellus Muhu saarel oma armsamaga

Taavet Hinrikuse ja Silvia Fantauzzi pulmad Pädaste mõisas. (Robin Roots)

Eesti üks jõukamaid mehi, Transferwise'i looja Taavet Hinrikus abiellus oma itaallannast kallima Silvia Fantauzziga. Kolmepäevane pulmapidu peeti Pädaste mõisas Muhumaal, mille pruutpaar valis välja tänu selle looduskaunile asukohale ja arhitektuurile ning privaatsusele.

ÕL VIDEO | Alexander Rybak Baltic Sunil: „Täna on teid siin lava ees 250, aga tuleval aastal ehk juba 260, kes teab!”

Alexander Rybak Baltic Sun festivalil (Aldo Luud)

„Mul on väga hea meel, et ma pärast mandlioperatsiooni just Narvas esinesin – mulle meeldib Eestis, siin saavad kokku Lääne- ja Ida-Euroopa,” lausus Norra muusik Alexander Rybak pärast Baltic Suni laval antud raju etteastet. Tõepoolest, paremat kohtumispaika, kui Narva, on kahe kultuuri kohtumiseks keerukas välja mõelda. Baltic Suni lavast Venemaa piirini on napp paarsada meetrit.

GALERII | Võimas! Zetode ja Puuluupi kontserdid olid puupüsti rahvast täis

Zetod ja Puuluup andsid Viljandi folgil võimsad kontserdid, tuues kohale tohutu rahvamassi, kes kõik ühiselt folkmuusikat nautisid. (Aldo Luud)

Zetod ja Puuluup andsid Viljandi folgil võimsad kontserdid, tuues kohale tohutu rahvamassi, kes kõik ühiselt folkmuusikat nautisid.

JASSI ZAHHAROV: elu on minust mööda läinud

„Kui lähen lavale, olen hoopis teine inimene!“ sõnab ooperilaulja Jassi Zahharov. Seda kinnitab ka kord, kui ta laulis Gustav Ernesaksa ooperis „Tormide rand“. „Olin viimane, kes tema „Tormide randa“ tegi,“ täpsustab Zahharov. Toona Ernesaks veel elas ja tuli lavateost koos abikaasaga vaatama. „Neile väga meeldis,“ mäletab baritonihäälne laulja. Ooperijärgsel vastuvõtul võttis Ernesaksa naine Zahharovilt selja tagant kinni, vaatas talle seejärel silma ja ütles: „Issand, kui pisike te olete!“

Jassi Zahharov (Martin Ahven)

Pirita randa loojus tulekera eriti imeliselt.

Päikeseloojang Pirita rannas (Erki Pärnaku)

GALERII JA VIDEO | Loomaomanikud lõbutsesid merepäevadel oma lemmikutega aerulaudadel