Nüüd on huuled groteskselt suured. "Vahepeal on täidis välja tulnud, sest seda on olnud liiga palju, huuled tõukasid selle ära, ja mu huulte keskpaik on varem sisse vajunud. Veel on huuled pärast ravi oma suuruse tõttu verevalumeis olnud," pihib Kylie Jenneri fänn. Kuid noormees, kes on lasknud ilukirurgidel teha kaks ninalõikust, süstida täiteainet ka põskedesse ning suurendada tuharaid, ei kavatse iluprotseduuridega lõpparvet teha.

Kuigi Jamesi huuled ei näe kaugeltki loomulikud välja, pole see tema jaoks probleem. "Ma polnud loomuliku välimusega rahul, aga selline võltsvälimus meeldib mulle," ütleb noormees. "Tahan silma paista ja teistmoodi välja näha. Enne nägin välja igav ja ilmetu, täpselt nagu kõik teised."

James ei varja, et tema lõikuste eest on maksnud rikkad mehed. Pereliikmed ja sõbrad kinnitavad Jamesile, et ta on oma huulte tuunimisega liiale läinud. "Nad ütlevad, et ma pean lõpetama, enne kui huuled küljest ära kukuvad või plahvatavad. Ma tean, et nad tahavad mulle head, aga lõppude lõpuks on selline välimus minu soov. Ma ei kuula neid."