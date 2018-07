57,6 miljonit kilomeetrit on meie tavamõistes kaugus, mida ei saaks just kuigi lähedal asuvaks pidada, kuid kui asi puudutab planeete, on nimetatud vahemaa siiski üpris napp. Just nõnda kaugel on 31. juulil Marss Maast.

Nii lähedal pole need kaks planeeti teineteisele olnud viimase 15 aasta jooksul, selgitab NASA. Kõikidele astronoomiahuvilistele tähendab see aga seda, et Marss paistab meile öötaevas erakordselt eredana ja selle värvus on oranžikas punane.

Päikesesüsteemi ühe väikseima planeedi lähenemine Maale sai alguse 27. juulil ning see jõuab meile kõige ligemale 31. juulil Ida-Ameerika aja järgi enne päikesetõusu.

2003. aastal oli Marss Maast 55,6 miljoni kilomeetri kaugusel ning see on ka lähim distants viimase 60 000 aasta jooksul. Seesugust vaatepilti ei saa NASA andmeil näha enne kui alles 2287. aastal.

Kuid pärast käesolevat liigub Marss Maale tavapäratult lähedale ka 2020. aasta oktoobris. Siis saab kahe planeedi vaheline kaugus olema 62,1 miljonit kilomeetrit.

Marsi ja Maa vaheline kaugus võib ulatuda kuni 100 miljoni kilomeetrini. Marsi vastasseis, kui Maa asub täpselt Päikese ja Marsi vahel, kordub iga kahe aasta tagant, kuid punase planeedi selline lähedus meile on siiski harvaesinev. Niinimetatud suur vastasseis toimub iga 15-17 aasta tagant.

Otseülekannet Griffithi observatooriumist saad vaadata siit: