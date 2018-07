Esmaspäeval kiitis Prantsusmaa valitsus heaks seaduse, mille kohaselt ei tohi sealsed koolilapsed õppeasutustes nutiseadmeid kasutada.

Prantsusmaa haridusminister Jean-Michel Blanquer teatas 2017. aasta lõpul, et valitsus on sellist sammu juba arutanud mõnda aega, vahendas The Local. Kui seni olid telefonid Prantsusmaa koolides keelatud vaid tundide ajal, siis uuest õppeaastast alates laieneb keeld ka vahetundidele ning söögiaegadele.

Siiski on nutiseadmed lubatud huviringides ning koolitundides, kus neid kasutatakse õppetöös.

Seadus kehtib vanusegrupile 3-15 eluaastat.