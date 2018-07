Tavaliselt jõuavad siilid Idla sõnul hoiukodusse nii, et keegi sõidab muruniidukiga siilipessa sisse ning ellu jääb vaid paar poega. Nemad viiaksegi hoiukodusse. Kui emasiil on hukkunud, ei saa pojad esialgu üksi hakkama.

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Katrin Idla Eesti rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et praegu on hoiukodudes üle 60 siili. Seda on Idla sõnul erakordselt palju ja varasematel aastatel pole siilipojad nii palju abi vajanud. Tänavu mängib rolli suur suvekuum.

"Tundub, et siilid jäävad ka seetõttu hätta, et neil ei ole juua ja nad ei leia ka piisavalt süüa. Siis nad lesivad kuskil. Tavaliselt on kirjeldus selline, et silmad on kinni, siilid on apaatsed ja ära ei jookse. Siis vajab siil kindlasti abi," kirjeldas Idla.

Ta lisas, et alati vajab siil abi siis, kui tal on haav. "Haavaga siilidega on selline kole asi, et suvel tulevad sinna kohe kärbsed, kes munevad sinna munad. Sealt edasi tulevad juba vaglad, kes söövad siili sõna otseses mõttes elusast peast ära."

Idla lisas, et kõikidel siilidel on praegu kuumalaine tõttu raske. Seetõttu kutsus naine üles panema kõiki enda aedadesse siilidele ja teistele väikeloomadele veenõusid.

"Palun vaadake, et see veenõu oleks madala äärega ja mitte sügav. Kui need veenõud on sügavad, siis tihtipeale loomad upuvad sinna ära. Sügavad veetünnid võiks millegagi kinni katta," jagas Idla näpunäiteid.

Märgates hädas olevat siili, tuleks kõigepealt jälgida, kas tal tundub midagi viga olevat. Esimene abinõu oleks veekauss siilile ette panna ja tõsta loom varju. Kui tundub, et siilil on midagi viga, siis tuleks ühendust võtta metsloomaühinguga ja küsida nõu.

"Veel parem on, kui saate teha pildi ja meile saata," täpsustas Idla.