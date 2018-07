Tänavu on liikluses hukkunud juba 48 inimest – sama palju kui kogu möödunud aasta jooksul kokku, kirjutab Eesti Päevaleht.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on liiklus alati nõudnud suvel keskmisest rohkem ohvreid, kuid tavaliselt on kolme suvekuu jooksul hukkunud 15–20 inimest. Nüüd on august alles ees.

Seetõttu kutsub politseijuht Elmar Vaher kolmapäevaks kokku kriisikoosoleku, et kolleegidega arutada, kuidas ilusast suvest ülekuumenenud autojuhte rahustada. Ilmselt otsustatakse liiklusjärelevalvet mingil moel tõhustada.

