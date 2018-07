Vaatama hiljuti tekkinud soojadele sidemetele Trumpi valitsusega näib Põhja-Korea valmistavat uusi ballistilisi rakette, vahendab meedia.

Üks tundmatuks jääda sooviv USA ametnik sõnas Washington Postiga kõneldes, et nende satelliidid on märganud jätkuvat tegevust alal, kus kaugmaa rakette valmistatakse. Veel lisas ametnik, et on teadmata, kui kaugele Põhja-Koreas nimetatud töödega on jõutud.

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un kohtusid juunis ning leppisid muu hulgas kokku ka denukleariseerimises. Hiljem teatas Trump, et Põhja-Korealt pole tuumaohtu enam oodata ja valitsuski kinnitas, et tuumakõnelused olid produktiivsed. Kuid kritiseerijad leidsid, et president tegi järeleandmisi ilma, et Kim oleks tingimusteta kohustatud lõpetama oma tuuma- ja raketiprogrammid.