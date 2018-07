Eesti asenduskodud ehk vana termini järgi lastekodud on täis kooliealisi lapsi, kes unistavad oma kodust, kuid kellele sobivaid vanemaid ühel või teisel põhjusel ei leita. Lapsendamissooviga vanemad pelgavad sageli käitumisprobleeme ja eelistavad perre võtta pisikese poisi või tüdruku, kellega koos puhtalt lehelt alustada, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Eks kõik soovivad väikest pruunisilmset kukununnut, aga selliseid tegelikult ei ole – iga asenduskodusse jõudnud laps on omal moel probleemne,” tunnistab MTÜ Igale Lapsele Pere vabatahtlik nõustaja Janika Kurvits. MTÜ juht Jane Snaith ütleb, et lapse jaoks ei ole protsessi juriidiline vorm – lapsendamine või hoolduspere esmane. Peaasi, et laps leiaks võimalikult ruttu turvalise ja toetava keskkonna.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.