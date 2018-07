Pesulõksudega üles riputatud täppisteaduslikud graafikud annavad märku, et ilma ei ennustata pelgalt kohvipaksu pealt. Külalisi võõrustav Tiismaa ütleb, et selle aasta ennustused läksid enam-vähem täppi. Nii ennustas ta juuli alguses, et vihmane aeg kestab kaua, ja heal juhul saabuvad suvised ajad pärast 20. kuupäeva.

,,Ma arvan, et enamik ilmatarkade jutust on õigesti läinud. Maalehes kirjutati suurelt, et juulis on hea aeg puhkus välja võtta,” ütleb Tiismaa.

Iga ilmatark teab, et kahest nädalast kaugemale ilma ennustamine on õnnemäng, sest loodust mõjutavaid tegureid võibki loetlema jääda. Täppiläinud ennustuste rahuldavaks hulgaks hindavad eluaegsed ilmatargad Arvo Saidla (67) ehk Metsavana ja Tiismaa 50 protsenti. ,,Iga protsent sealt edasi on boonus,” ütleb Saidla.

Tiismaa lisab: ,,70 protsenti on hea tulemus. Väga hea tulemus läheb väga harva täkke.” Kuna ilm on asukohapõhine, saavad nad seda ennustada eelkõige kodukoha inimestele.

Ennustuste tegemiseks on nii palju lähenemisi kui on ilmatarkasid. Enam kui 40 aastat ilma ennustanud Metsavana on terve elu veetnud looduse rüpes. Ta vaatab igal hommikul kell pool viis ärgates päikesetõusu ja määrab tuulesuuna. Metsas jälgib aga lindude ja putukate elu. ,,Näiteks kui kevad tuleb külmem, siis teevad sipelgad pesa vastavalt sellele, kust tuuled tulevad. Praegu on nad teinud hästi laia kaarega pesa. Sellise ühtlase püramiidi,” seletab Metsavana.

Juulikuu kuumuse eest hoiatas Saidla sõnul maikuu palavus. „Linnud reageerisid sellele väga ägedalt. Hakati kohe toimetama, et pojad tuleksid ruttu välja. See näitas, et ilmselt tuleb raske aeg, sest ei ole putukaid,” ütleb ta. Tema sõnul on loodus viimase paarikümne aastaga drastiliselt muutunud. „Stabiilset ilma enam ei ole. Ta võib igasuguse ekstreemsuse välja võtta.“ Saidla kinnitusel on ebastabiilsuse taga jugavoolud ja Atlandi hoovus.

Milline sügis meid ees ootab? ,,Usun, et suvi lendab sügisesse oma poolteist kuud,” ütleb Metsavana.

Ka Tiismaa leiab, et sügisesed ilmad lükkuvad edasi, kuid täpsema hinnangu saamiseks tuleb ära oodata augustikuu tujud. Aga talv? Tiismaa sõnul saab talveilma ennustada seapõrna järgi. “Seapõrnadel on väikesed jõnksud. Tugevad täpid või kohad. Need on külmapunktid.” Ta ütleb, et seapõrnaga tuleb ennustada enne jõule, sest talve jooksul muudab see mingil põhjusel oma paksust.

Tiismaa nimetab sellist ilmaennustust vanarahva teemaks. „Kui olin väike poiss, siis minu vanaema teadis alati täpselt, millal heina niita ja millal see tuleb kokku panna. Vanarahval on see hinges.“ Muutuvate aegadega on noortel tekkinud uued huvid. „Võib-olla on selline ajajärk. Noored vaatavad gängsterifilme. Palju on pidusidki. See on ju palju huvitavam,“ tõdeb Tiismaa.

Ilmajutte kuulab pingsalt ka Tarmo (28), kes korduvalt käinud ilmatarkade konverentsidel. Kuigi üks külaline lausus, et reeglina ei saa noored end ilmatargaks nimetada, on tema teadmistepagas laiaulatuslik. Ta lõpetas füüsika õpingud ja läheb nüüd geograafiat õppima.

Tarmo jääb esoteerilisema ilmaennustamise suhtes erapooletuks. ,,Nädalast-paarist ma kaugemale ei vaata,” ütleb ta. „Sealt edasi on voodoo territoorium. Kui pikas tulevikus eri ilmamudelite prognoosid kokku panna, tuleb sealt üks suur lõngakera, mille kass on on segi ajanud.” Siiski leiab Tarmo, et konverentsile on asja ka reaalteaduslikul ilmahuvilisel.