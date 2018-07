Tähetark Igor Mang on allkirjastanud Tallinna linnaga Meeliku tänaval asuva munitsipaalkorteri üleandmiseakti.

Mai lõpus avaldas Igor Mang soovi lõpetada üürileping linnaga. Tallinna linnavalitsus andis Mangile munitsipaalkorteri Meeliku munitsipaalelamus 2015. aastal, tuginedes toona linnavolikogu määrusele. Munitsipaalelamus on eluruumide üür 1,76 eurot ruutmeetri kohta.Tänaseks on allkirjastatud eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt.Vabanenud korteri uuele üürnikule üürile andmise otsustab eluasemekomisjon, teatas Raepress Õhtulehele. Mai alugses lahvatas skandaal, kui "Pealtnägija" eksperiment paljastas, kuidas Mang naisi käperdab. Politsei alustas Mangi suhtes väärteomenetluse, mille raames määrati talle 96 euro suurune trahv.Politseile teadaolevalt on trahv tänaseks tasutud ning väärteootsus jõustunud.

Juunis kolis Igor Mang munitsipaalkorterist oma asju välja

Lugeja foto