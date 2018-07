Majandusminister Kadri Simson paljastas ETV saates "Ringvaade", et pole veel maakonnaliinide "tasuta" bussisõitu proovinud.

"Ma ise ei ole proovinud. Olen küll näinud rohkelt neid busse, millel on ukse peal teavitus, et see on tasuta. Mul on olemas ka kaart, millega ma sõita saaksin. Aga lihtsalt ei ole mul praegusel hetkel mõtet olnud seda teha, sest mõni ütleks, et teeb asjata propagandat," muigas Simson.

Harjumaal, Raplamaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal täiesti tasuta sõita ei saa ning Simson rõhutas, et tasuta sõitu läbi suruma ei hakata.

"Nemad saavad - täpselt samamoodi, nagu ülejäänud maakonnad - oma olemasolevatele bussiliinidele sajaprotsendilise toetuse. Neil on ka kõik liinikulud kinni makstud, aga kohalikud inimesed ehk ühistranspordikeskuse nõukogu ja kohalikud vallavanemad otsustasid, et nad sooviks piletiraha veel juurde koguda ja teha sellega midagi head. Meie valitsuses on selline poliitika,et kohalikele jääb otsustusõigus," sõnas Simson.