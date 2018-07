USAs California osariigis jätkuvad ulatuslikud metsatulekahjud.

Kaheksast põlengust suurim möllab osariigi põhjaosas Shasha maakonnas, kus on hukkunud juba kuus inimest, nende hulgas kaks last, vahendas ERRi uudiseportaal. Lisaks on teadmata kadunuks jäänud seitse inimest.

Hävinud on 194 ruutkilomeetrit metsa ja pinnast ning sadu hooneid. Oma kodu on pidanud maha jätma umbes 38 000 inimest.

