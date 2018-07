"Mul on olnud rahanduses üsna õnnelik käsi, ehkki nii süüdistuste kui õnnitlemiste peale pean meenutama, et minu ajal ei tähenda tingimata tänu minule ega ammugi minu süül," ütles Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi.

"Olen mõne aja eest siiski öelnud Äripäevale, et rahapesu riske on Eestis alahinnatud. Üheksakümnendatest peale on eksperdid rahustanud, et Eestit selleks tegevuseks ei valitaks, küll aga oli meie piirkonnas selleks mugav koht Läti ja kaugemal palju hämaraid finantskeskusi," kommenteeris Ligi Danske panga rahapesuskandaali.

Ta lisas, et tema aeg rahandusministrina oli suuremas osas kriisihaldus ja ennetusmehhanismide loomine, sealhulgas uued regulatsioonid panganduses ja Euroopa pangandusliit.