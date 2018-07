Küsimus, kas eri petuskeemides end tüssata laskvad inimesed on liialt naiivsed või on rahaküsijad lihtsalt jultunud, on sama fundamentaalne nagu seegi, kumb oli enne, kas muna või kana. Kui saabub ootamatu kõne tundmatult numbrilt, siis nii mõnigi võib vastamata kõnele pikemalt mõtlemata kohusetundest tagasi helistada, tekitades endale sellega mõneeurose telefoniarve petturite kasuks.

Pärast pikka ja põhjalikku selgitustööd eri meediakanalites peaks eksootilistest saareriikidest tulevate petukõnede peale õngeminejate hulk olema oluliselt väiksem. Samas peaks tänapäevane tehnoloogia võimaldama ka mobiilioperaatoritel blokeerida ühest ja samast kohast tulevad kümned tuhanded kõned – kogu vastutust ei saa panna heauskse kliendi õlgadele.

Liiati kui probleem on ka selles, et petuskeemide punujatel on alati väike edumaa. Nii nagu kindralid valmistuvad alati eelmiseks sõjaks, tabavad petuskeemid enamasti ohvreid ootamatult. Kuni ametlikud hoiatused teele lähevad, võivad kergeusklikumad olla juba ohvriks langenud, ükskõik kui palju poleks aegade jooksul elementaarseid tõdesid korratud. Kahtlastele numbritele tagasi helistada ei maksa, nagu ei tohi küsimise peale laiali jagada oma pangaparoole või muid tundlikke andmeid.

Kuhu aga paigutub muusikafestivali juurutatud uus sularaha- ja pangakaardivaba maksesüsteem? Kui käepaelale üheeurosest rahalaadimise tasust võib ehk kuidagi aru saada, siis kuidas on keeldumisega tagastada käepaela kiibile kantud, kuid kasutamata jäänud alla viieeurosed summad? Isegi kui selline asi on lepingutingimustes kirjas, tundub see röövimisena päise päeva ajal ega mõju tarbijasõbralikult. Õnneks saab igaüks ise otsustada, kas ta tahab tulevikus osta piletit üritusele, mille korraldaja üritab sinult eri ettekäänetel mitu nahka koorida.

Keerulisemaks lähevad lood siis, kui avastad, et õlijumalannale loovutatud energiavahendustasust hoolimata ostetud mikstuur sinu peal lubatud moel ei toimi. Lihtsam on kuumalainele vaatamata püüda mõtlemine selge hoida ning hoolega järele mõelda, kuhu oma raskelt teenitud raha kulutada.