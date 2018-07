Hollywoodi staar Ving Rhames kirjeldas ajakirjale People, kuidas ta oli oma kodus diivanil istudes kuulnud välisuksel koputust. "Tõusin püsti, avasin ukse ja taipasin, et vahin otse tulirelva torust sisse. "Käed üles!" kamandati mind." Teda sihtis politseinik.

Seejärel ilmus Rhamesi uksele veel kolm politseinikku ja politseikoer. Selgus, et naaber oli helistanud hädaabinumbril ning väitnud, et majja oli murdnud suur must mees.

Väidetav sissemurdja aga oli "Pulp Fictioni" ja "Võimatu missiooni" täht ise, kes majas elab. Õnneks tundis üks politseinik ta ära – ta küll ei teadnud, et Ving on näitleja, vaid mäletas teda oma laste korvpallivõistluselt.

Kui Rhames koos politseinikega naabri juurde aru pärima läks, väitis too, et polnud sellist kõnet teinud.

"See on tõsi," kinnitab aga Rhames. "Küsige kas või Santa Monica politseilt."