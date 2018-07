12 tundi, varahommikust õhtupimedusse. 90 kilomeetrit suuskadel. Higi, veri ja pisarad. Kõvemad suusamehed ütlevad, et nad nii kaua ei suudaks küll sõita... 😅 Praegu pole kehal kohta, mis ei valutaks. Aga valu läheb üle ja alles jääb teadmine, et worldloppeti pikim suusamaraton on TEHTUD! 💥 Aitäh Raivo Rimmile ja Rein Raiknale, et esimesed pisarad sain ikka naerust teie mitte eriti peene huumori üle. 😄 Olete super kaaslased!!! Ja sügav kummardus Raul Olle ja Eiko Toomi ees, kes mind vaid paari kuuga suuskadel liikuma suutsid panna! 👏 1 down, 3 to go! #svenskklassiker2018

