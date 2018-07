Juhtumist kuulnud, ei suuda Aleksei Turovski peita oma pahameelt. "Siuke on tõprakari! See on seadusega keelatud, peale kõige muu! See on seaduse rikkumine!" ütleb loodusemees.

Ta kirjeldab, et sipelgad võivad soodsate olude korral elada ühes pesas lausa aastakümneid. Seda muidugi juhul, kui ümbruses pole liiga palju kiskjaid, pesa ei tule keegi lõhkuma, kui ümbrusest leidub piisavalt toitu ning olud on kõigiti soodsad ka niiskuse ja temperatuuri poolest.

Kui aga pesa saab mingil põhjusel kahjustatud, on võimalikud mitmed variandid: "See võib tähendada pere hukkumist või lihtsalt katastroofilist halba. Rääkimata sellest, et iga selline barbaarne ja kriminaalne sekkumine nende ellu nihutab reeglina negatiivselt nende normaalset bioloogilist tsüklit, nende paljunemist," ütleb Turovski.

Mida sipelgad lõhutud pesaga teevad? Zooloog kirjeldab esmalt, et sipelgate pesa võib lisaks kuhjale ulatuda ka sügavale maa alla. "Kui pesa sisemised kambrid, kus on munad, kus on vastsed, kus on kuninganna, kus on nukud ja nii edasi – kui see süsteem väga kannatada ei saanud, siis nad taastavad selle kupli," ütleb ta, kuid lisab, et see võib võtta aega - sõltuvalt sellest, kui palju neil seda vaja on. Kui kahjud on väga suured, võivad putukad pesa ka hüljata. "Tavaliselt saadavad nad kiiremas korras välja luuresalgad."

"Salgad koguvad infot: käivad päris kaugel, tulevad tagasi ja siis annavad informatsiooni pere organismile - kogu perele," kirjeldab ta. Kui olud lubavad, kaaluvad sipelgad uut pesapaika kaua: "Komisjonid käivad vaatamas, mida luurajad leidsid ja kas see tõesti sobib; mida teha ja kuidas otsustada. Kui on häda käes, siis esimese sobiva paiga leidmisel antakse käsk, et evakueeruda."

Zooloog lisab aga, et salgad otsivad võimalikke pesapaikku ka teistel põhjustel - näiteks siis, kui toiduressurssides või ökoloogiliselt tähtsates asjaoludes esineb puudujääke või ka siis, kui pesa on kasvanud piisavalt suureks, et saata välja tütarpesakonnad.

Kuppel aitab reguleerida temperatuuri

Milleks aga sipelgatele kuppel, kui pesa ulatub vahel lausa puujuurteni? Turovski selgitab, et kuppel aitab reguleerida pesa sees olevat temperatuuri. "Sipelgate rida liigub pesas nagu konveier ülesse ja alla, ülesse ja alla - nad on nagu konvektsioonivoolud," toob zooloog võrdluse füüsikast. "Ainult, et konvektsioonivoolud töötavad alati niiviisi, et soe läheb ülespoole - sipelgatel on vastupidi. See sipelgas, kes sai hästi soojaks, läheb maa sisse ja annab seal sooja, jahtub. Ja kui ta on jahtunud, siis ta läheb jälle ülesse."