Hea, kui peab Tallinnas mingi jama korral passima 5–6 tundi. Kui aga ooteaeg kipub venima 10–12 tunni pikkuseks, on puhkaja õigusega tige. Kümne-eurosed toidu sooduskupongid (hea kui neidki jagatakse) ei leevenda kaotsiläinud puhkusepäeva. Hilinemisest tingitud rahalise kompensatsiooni maksmisest ei taha aga lennufirma midagi kuulda. Pigem pistetakse paber ette – kirjuta alla, et sul pretensioone pole. Kuigi tegelikult peaks hilinemiste eest maksma puhkajatele suuri hüvitussummasid.

Hiljuti vaatasin sügiskuudeks meie suuremate reisikorraldajate pakkumisi. Kui selgus, et vedaja on too kurikuulus lennufirma, panin arvuti kinni. Pidevalt rikkis lennukid sunnivad panustama teistele, kellel on tasemel teenindus. Ka mitu tuttavat tegid sama, kui kuulsid, et puhkuselendu haldab toosama firma.

Miks reisikorraldajad aga panustavad järjekindlalt nii ebakindlale vedajale, tahaks kuulda neilt põhjalikumat kommentaari. Kas tõesti teeb too vedaja odavaima pakkumise ja lööb paremate ning kindlamate vedajate ees hinnad alla? Eesti reisikorraldajad on ahned ja nii võetaksegi kõige odavam? Skandinaavialik mudel rõhub massiturismi asemel aga kvaliteedile. Paraku ei saa odav olla kvaliteetne.

Kunagi võrdles Eesti suure reisifirma juht, et nad on piimakombinaat, mis villib toorme pakendisse ja edasi rändab see poodi (need on agendid ehk edasimüüjad). Lihtne eestlane teeb valiku üksnes hinna põhjal, ta ei tunne huvi teenuse kvaliteedi vastu. Edasimüüjatel on ükskõik, milline lennufirma on vedajaks. Nagu seegi, kas hotell vastab kataloogis toodud tärnidele või on piltlikult öeldes pigem peldik.

Reisijalt tuleb vaid raha kätte saada, edasised katsumused ei huvita eriti kedagi.

Kui meie inimene muutuks ühel päeval nii teadlikuks, et kuulutaks sellistele korraldajatele boikoti ja eelistaks Helsingi, Hamburgi või Varssavi kaudu minekut, siis küllap puhastaks see turismimaastikku. Edasimüüjad ei tooda ise midagi, nad vaid vahendavad.

Mugavus maksab

Kunagi teenindas puhkuselende Estonian Air. Lennati Vahemere kuurortidesse, Egiptusesse ja Tuneesiasse. Kõik olid rahul, lennud toimusid õigel ajal ja pardal pakuti süüa. Viimane on nüüdseks kadunud. Tegelikult on sooja pardatoidu omahind mõni euro, lennukis müüakse seda kordades kallimalt.

Mujal maailmas algab täisteenindus juba trapi juurest. Kui inimene ostab nelja-viietärni hotelli, kus kõik on hinnas, peaks loogiliselt kuuluma ka lennukis hinna sisse söök ja jook. Eestis on teisiti. Linnupete, mida pakutakse pikkadel lendudel – võileib ja pudel vett – mõjub mõnitamisena.

Nordical pole kahjuks sobiva suurusega lennukeid ja praegused õhusõidukid 3000–4000 kilomeetriseid otsi välja ei vea. Kodumaisel lennufirmal on soojamaareiside turunišš täitmata.

Poolakatel on mitu tšarterreisidele spetsialiseerunud firmat, see on olemas isegi LOTil. Võiks neid kasutada, Nordica rendiks täisteenindusega õhusõiduki ja see lendaks Tallinnast teatud päevadel oma sihtkohtadesse. Paraku küsitakse selle eest rohkem raha, kuna kindlus ja kvaliteet maksavad.