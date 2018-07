Kreeka pealinna Ateena lähedal nädal tagasi lõõmanud metsa- ja maastikupõlengutes hukkunute arv tõusis 91ni, teatas tuletõrje kõneisik Stavroula Maliri. Teadmata on veel 25 inimese saatus. See on selle sajandi ohvriterohkeim metsatulekahju Euroopas.

Ateena lähistel toimunud katastroof on Saksa tuleökoloogi Johann Goldammeri arvates väga dramaatiline ja meenutab möödunud aastal Portugalis juhtunut. Seal hukkus kahes metsatulekahjus üle 100 inimese.

Goldammeri sõnul on Vahemere-äärsete riikide maapiirkondades viimastel aastatel vähenenud kitse- ja lambakasvatus. Kui varem sõid kitsed ja lambad seal rohu ja põõsad toiduks, siis nüüd ehitatakse puhkemaju, isutatakse puid ja rajatakse aedu. Sellega kaasneb paraku hoopis suurem tuleoht.

Järjest sagedamini puhkevate metsatulekahjude üks põhjustest on ka globaalne kliimasoojenemine, mis on muutnud ilmaolud ekstreemsemaks. Võib olla kindel, et kliima jääb ka edaspidi ekstreemseks ning Euroopas tuleb olla valmis järjest suuremate metsatulekahjude kustutamiseks, leiab Goldammer.