Nordecon AS ja Valge 16 OÜ allkirjastasid lepingu korterelamu projekteerimis- ja ehitustöödeks. Aadressile Valge tn 16 rajatakse viiekordne korterelamu. Projekti ehitusmaksumus on 6,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

„Kesklinna piirile ja Kadrioru pargi kõrvale kerkiva uue elamu paljudel korteritel avaneb tulevikus tõeline merevaade,“ lausus Nordecon Asi juhatuse liige Ando Voogma.

Hoonel on viis maapealset korrust ning üks maa-alune parkimiskorrus. 112 korteriga elamu brutopind on 10 165,2 ruutmeetrit ning selle valmimistähtaeg on 2019. aasta november.

Foto: Scanpix

