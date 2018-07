Paksud turistid sandistavad eesleid, kes neid ümber Kreeka saare Santorini veavad ja see sunnib kohalikke neid muuladega ristama, et nad tugevamad oleksid.

Maist oktoobrini külastavad turistid suurte hordidega väikest paradiisisaart. Selle perioodi vältel jõuab iga päev saarele kuni viis kruiisilaeva suvitajaid ehk umbes 1200 inimest päevas, vahendab DailyMail.

Santorini on tuntud oma mägise maastiku poolest ja traditsiooniliselt on kasutatud eesleid, et inimesi viia aladesse, kuhu sõidukitega ligi ei pääse – näiteks pealinnas Firas.