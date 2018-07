Maa-amet avaldas geoportaalis värsked ortofotod, mis on valminud tänavu kevadel ja suvehakul tehtud aeropiltide alusel. Uued ortofotod katavad üle poole Eestist – suuremad asulad ja põhjapoolne osa.

Iga aasta kevadel ja suvel aeropildistab Maa-amet oma lennukilt üle poole Eestimaast – suuremad asulad ning kordamööda Eesti põhjapoolne ja lõunapoolne osa. Tänavu lennati põhjaosa. Ortofotode puhul on tegu töödeldud aerofotodega, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel.

„Eesti Vabariigi juubeliaasta kevade ja suve ilmaolud sagedase pilvitu taevaga soosisid aeropildistamist – lennud said märksa kiiremini tehtud kui tavaliselt ja värsked pildid on nüüd kõigile Maa-ameti geoportaalis kättesaadavad,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Ortofotode lahutusvõime on 10–25 sentimeetrit, tiheasustusaladel on see suurem ja hõredama asustusega aladel väiksem. Sellise lahutusvõime juures on ortofotolt lisaks hoonetele ja teedele näha muudki, näiteks loomasõbrad võivad püüda ortofotolt üles leida Tallinna loomaaia elevandid või uues polaariumis elavad jääkarud,“ lisas Tiits.

Ortofotosid kasutatakse Eesti topokaardistuse alusmaterjalina, muudatuste kaardistamiseks, PRIA põllumajandustoetuste kontrolliks, situatsiooni kontrolliks, planeeringute alusena jne.

Ortofotodega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses.

Foto: Fragment Maa-ameti kaardirakendusest

