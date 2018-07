Kui sa ei soovi oma lapsepõlve lemmikmultikat enda jaoks nüüd igaveseks ära rikkuda, siis ära edasi loe. Kuid laste lemmikmultikas „Teletupsud“ punast teletupsu mänginud näitlejanna Pui Fan Lee on multikad seljatanud ning teeb nüüd hoopis lesbipornofilme.

Tuleb välja, et süütute tupsukostüümide all peituvad vägagi mittesüütud näitlejad. „Teletupsude“ 20. aastapäeval tuli välja, et 2001. aastal lõi Po'd mänginud Lee kaasa Suurbritannia telekanali Channel 4 draamas „Metroseksuaalsus“, milles ta teist naisterahvast rahuldas.

Nüüdsel ajal Nottinghamis elav 47-aastane Lee ei kahetse oma särtsakat telemomenti, kuid nendib, et ta ei võtnud lesbirolli selleks, et tahtlikult inimesi ärritada. „Jah, ma olin Po. Aga ma olen ka näitleja, see roll tundus huvitav, erutav ning väljakutsuv,“ sõnas naine.