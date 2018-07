Eile, 29. juulil, lõppes Viljandis järjekordne pärimusmuusika festival, mille seekordne teema “Sajaga!” võtabki kogu festivali kenasti kokku. Tegijate hinnangul kujunes seekordne festival edukaks ning tõestas seda, mida paljud muusikud on öelnud: tõepoolest on just Viljandis maailma parim publik.

Nelja päeva jooksul anti 7 pealaval kokku 76 kontserti. Sel aastal külastas festivali hinnanguliselt 26 000 inimest. Kõige populaarsem oli ansambli Trad.Attack! kontsert laupäeval A. Le Coqi Kirsimäe laval. Vaata meeleolukat videot Viljandi pärimusmuusika festivalilt siin!