Klimatoloog Ain Kallise rääkis "Vikerhommikus", et Eesti praegune ilm on harukordne ning meenutab juba ekvatoriaalse kliimaga piirkondade ilma.

Kallis ütles, et Tallinnas oli pühapäeval ööpäeva keskmine temperatuur 27,3 kraadi. "Sellist näitajat ma ei mäleta Eestis. Kui ööpäeva keskmine temperatuur on juba üle 20 kraadi, siis on juba midagi erakorralist minu meelest," ütles Kallis.

Ka esmaspäev tuleb tema hinnangul tõeliselt palava ilmaga, kuna juba hommikul kell viis oli kõikjal peale Valga temperatuur juba üle 20 kraadi. Samas arvas Kallis, et Eesti absoluutne kuumarekord, 35,6 kraadi, loodetavasti ohus ei ole. Samas tuleb rohkem kui 30kraadise päevasoojaga endiselt arvestada.