70 aasta vanuselt suri Aaria vennaskonna liider Barry Byron Mills, kes kandis Colorado vanglas mitmekordset eluaegset vanglakaristust.

Daily Maili andmeil pole lahkamise tulemusi veel teada, kuid ametnike kinnitusel polnud Millsi surma põhjused kahtlased.

Enamjaolt uusnatsidest koosnev vennaskond tegutseb USA vanglasüsteemis alates 1964. aastast. See loodi Californias ning Mills oli selle juhiks olnud alates 1970ndatest. Grupeering hõlmab nii vanglasüsteemis kui sealt väljaspool olevaid inimesi, keda on hinnanguliselt kokku kuni 20 000. Liikmed moodustavad kogu vanglasüsteemis äärmiselt madala protsendi, kuid on vastutavad erakordselt suure arvu trellide taga toime pandud mõrvade eest.