Läinud nädalavahetus oli päästjatele töine mitte ainult metsapõlengute tõttu, aga ka süttinud elu- ja kõrvalmajade pärast.

27. juulil kella 11.21 ajal teatati, et Jõgeval Kivi tänaval põleb lahtise leegiga korrusmaja viienda korruse rõdu. Trepikojas tuli päästjatele vastu korterist väljunud ema koos kahe lapsega. Selgus, et põlengu tagajärjel oli rõduuks juba sulanud, selle klaas katki ning üks tuba suitsu täis. Rõdul põles külmkapp ja pesumasin. Korterist, kuhu tuli ähvardas levida, toodi välja veel üks väikelaps. Põleng kustutati pulberkustuti ning paari ämbri veega. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

(Päästeamet)

28. juulil kella 8.56 ajal põles Kambja vallas Soinaste külas puutöökoja hoone katusealune. Alguse sai põleng puitmaterjali hoiukoha osast. Tulekahju kustutati kella 9.35ks. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

(Päästeamet)

29. juuli kella 3.59 ajal teatati, et Tartus Ööbiku tänaval põleb lahtise leegiga kõrvalhoone. Päästjad kustutasid tulekahju ligi kahe tunniga. Põlengus hävis täielikult hoone katus. Hommikul käisid päästjad veelkord hoones kustutamas suitsema hakanud prügihunnikut.