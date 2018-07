Trammiliiklus on seiskunud, samuti on liiklusõnnetuse tõttu suletud kaks rida, mis viivad linna ning üks rida, mis viib linna poolt Pirita poole.

Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul pannakse sellele ülekäigukohale foorid juba sel aastal. Sellegipoolest tuletab ta meelde, et ülekäigurajal ohutuse tagamise eest vastutab nii autojuht kui ka jalakäija. Autojuhil on kohustus jalakäijale ülekäigurajal teed anda, kuid jalakäijal on kohustus veenduda, et talle teed antakse.

"Juhil ja jalakäijal on mõlemal kohustused ülekäigurajal ja seda ikka selleks, et tagada ohutust. Kui üks liiklejatest (juht või jalakäija) peaks kogemata eksima, siis on võimalus liiklusõnnetust ära hoida teise liikleja poolt ja sellel põhjusel on eriti oluline, et mõlemad liiklejad oma kohustusi liigeldes korrektselt täidaksid. Fooridega muutub olukord antud kohas kindlasti ohutumaks," rääkis Rüütelmaa.