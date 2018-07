Eile lõppes Viljandis järjekordne pärimusmuusika festival, mille seekordne teema “Sajaga!” võtabki kokku kogu festivali. Tegijate hinnangul kujunes seekordne festival edukaks ning tõestas paljude muusikute sõnu, et tõepoolest on just Viljandis maailma parim publik.

Nelja päeva jooksul anti 7 pealaval kokku 76 kontserti, kokku külastas festivali ka sel aastal hinnanguliselt 26 000 inimest. Kõige populaarsem oli ansambli Trad.Attack! kontsert laupäeval A. Le Coq Kirsimäe laval. Väga menukaks osutus ka festivali viimane kontsert Lõõtsavägilased ja Metsatöll ning ansambli Curly Strings esinemine reedel, mõlemad toimusid A. Le Coq Kirsimäe laval. Välisesinejatest meelitas enim publikut Kalascima Itaaliast, Sound Of Dragon Hiinast ja The East Pointers Prints Edwardi saarelt.

Festivali piletimüügipealik Anu Rannu vaatab tänavusele festivalile rõõmustades ning tõdeb, et kuigi ala pääsmete müük langes, tõusis festivali-, noorte- ja päevapasside müük. “Sel aastal tõstsime eelmüügis nii passide kui noortepasside kogust ja kui saaks võiks seda numbrit veelgi tõsta,”