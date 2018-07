Viljandi pärimusmuusika festival püüdleb loodussõbralikkuse poole, ent väikelapse toidu ja joogi klaastaarasse pakkinud ema festivalialale ei lubatud. Naine oli keelust sedavõrd löödud, et puhkes teiste külastajate ees nutma. Ürituse korraldajad keelust ümber minemiseks võimalust aga ei näe.

Olukorda tunnistama sattunud festivalikülastaja sõnul pöördus turvaväravates hätta sattunud ema infopunkti. Naine kirjeldas, et oli lapse jaoks klaastaaras kaasa võtnud nii toitu kui vett, kuid sai turvameestelt soovituse pakkida need plastiknõudesse ümber. See käis aga ema põhimõtete vastu: "Poole jutu peal hakkas naine nutma," meenutab pealtnägija. Pisarad naist ei aidanud – keeld jäi keeluks.

Ürituse kommunikatsioonipealik Heli Luik ei salga, et selline juhtum tõepoolest aset leidis. Ta kirjeldab, et korraldajate andmetel viis ema lapse toidu koju ning naases seejärel ilma klaastaarata. "Ümberpakendamine oli samuti soositud soovitus: lisaks klaasile on teisigi keskkonnasõbralikke materjale, näiteks bambus, papp või ka korduvkasutatav plastik," toob Luik välja.