Goldammeri sõnul on Vahemere äärsetes riikide maapiirkondades viimastel aastatel vähenenud kitse- ja lambakasvatus. Kui varem sõid kitsed ja lambad seal rohu ja põõsad toiduks ära, siis nüüd ehitavad inimesed hoopis puhkemaju, isutavad puid ja rajavad aedu. Sellega kaasneb paraku hoopis suurem oht tule levikuks.

Ateena lähistel toimunud katastroof on Saksa tuleökoloogi Johann Goldammeri arvates väga dramaatiline ja meenutab möödunud aastal Portugalis juhtunut. Seal hukkus kahes metsatulekahjus üle 100 inimese.

Kreeka pealinna Ateena lähistel nädal tagasi lõõmanud metsa- ja maastikupõlengutes hukkunute arv tõusis 30. juuli seisuga 91-ni. Teadmata on veel 25 inimese saatus. Suured metsatulekahjud on praegu ka Rootsis ja mitmel pool mujal, vahendab Süddeutsche Zeitung.

Kahjuks esineb tulekahjude põhjusena teadlikku süütamist. Samuti võib kahjutuli lahti pääseda inimeste ettevaatamatuse tõttu, näiteks grillitulest või kustutamata jäänud sigaretikonist. Ohtlikud on kuuma ja kuiva ilmaga ka põllumajandusmasinad.

Rootsis on metsatulekahjude puhkemise peamine välgulöök. Õnneks on Rootsi hõredalt asustatud ning seetõttu ka oht inimesele väiksem.

Järjest sagedamini puhkevate metsatulekahjude üks põhjustest on ka globaalne kliimasoojenemine, mis on muutnud ilmaolud ekstreemsemaks. Võib olla kindel, et kliima jääb ka edaspidi ekstreemseks ning Euroopas tuleb olla valmis järjest suuremate metsatulekahjude kustutamiseks, leiab tuleökoloog Johann Goldammer.