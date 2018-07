Pühapäeva õhtul Varssavist Tallinnasse suundunud lennukilt jäi maha 27 inimest. Nii mõnigi neist seetõttu, et eelmine lend hilines. Nordica pressiesindaja sõnul pole hilinevate reisijate äraootamine niisama lihtne. Õhtulehe andmetel alustasid paljud Tallinnasse suundunud lennult mahajäänud reisijad oma teekonda Portugali pealinnast Lissabonist. Õigeaegse ümberistumise Poola pealinnas Varssavis rikkus ära aga Lissabonist tulnud lennuki tunniajaline hilinemine. Nordica pressiesindaja Toomas Uibo kinnitab, et kui reisijate hilinemine on väike, oodatakse nad ära. Küll aga on ootamisel oma piirid. "See ei ole nii lihtne, et hoida lennukit tund aega lihtsalt kinni," ütleb Uibo, et õhusõidukit ootavad juba järgmised lennud ning otsus väljuda hiljem võib mõjutada edaspidi sadu inimesi.

Kindlat ajapiiri, kui kaua hilinevaid reisijaid oodatakse, Uibo sõnul aga pole. "See on täpselt selline nagu graafik lubab. Arvesse peab võtma väga erinevaid asju," lisab Uibo ja loetleb, et lisaks lennusõidukile määratud graafikuga tuleb arvesse võtta ka meeskonna tööaega, et see lõhki ei läheks; ning lennulube.

"Lennukile antakse teatud ajavahemik, millal ta peab startima," selgitab Uibo. "Näiteks: kui lennuk selles ajavahemikus ei stardi, siis ta saab järgmise võimaluse võib-olla kahe tunni pärast," lisab ta, et küsimus ei ole vaid ootamises. Varssavist Tallinnasse suundunud lennukis oli Uibo sõnul 88 kuni 90 kohta. Lennust mahajäänute kulude kompensatsioonide eest peavad vastutama ettevõtted, kes hilinemise põhjustasid: Lissabonist Tallinnasse suundunud reisijatega tegeleb Uibo sõnul Varssavisse suundunud lendu korraldanud LOT.