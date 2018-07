Turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja rääkis, et nende patrullid said paanikahäire kell 00.39 ja saabusid nelja minutiga, kuid selle aja peale olid kallaletungijad juba jalga lasknud. „Turvatöötaja märkas toimuvat ja vajutas paanikanuppu, samuti üritas vahele segada. Selle peale teda tõugati ja ründajad põgenesid,” nentis Raja. Pealtnägijad jäädvustasid jõhkra kallaletungi ka videole, mis hakkas meedias levima.

„Kuigi tegu on noorte inimestega, taotles prokuratuur neile kohtult raskeimat tõkendit ehk vahistamist. Noormehed on varem mitu korda meie huviorbiiti sattunud. Kuna nende käitumine on teistele inimestele ohtlikuks muutunud, siis peab riik kannatanute õiguste kaitseks vältimatult meetmed tarvitusele võtma,“ selgitas Põhja ringkonnaprokurör Rita Siniväli. Kohus otsustas pärast materjalidega tutvumist taotlused rahuldada.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul on need noored ka varem süütegusid toime pandud, kuid kahjuks pole varasemad mõjutusvahendid tulemust andnud ning nende käitumine ei ole paranemisemärke näidanud. “Kindlasti tuleks selliste noorukite käitumist tähele panna märksa varem ja ka sekkumine peab olema tõhusam – seda eelkõige lapsevanemate ja ka sotsiaalvaldkonna poolt. Noorukite kuritegelik käitumine ei tohiks kunagi areneda niikaugele, et kellegi kolmanda elu või tervis saavad kannatada,“ ütles Roger Kumm.

Kriminaalmenetlust on alustatud röövimise paragrahvi alusel ja uurimist viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo. Kokku on selles süüasjas neli kahtlustatavat, kellest kolm on kohtu loal vahistatud esialgu kuni kaheks kuuks.