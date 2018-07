Barlova baar avaldas oma Facebooki lehel ka juhtunu endapoolse versiooni:

"Sisse astus sõber-tuttav, kellele loos viidatakse kui Lähis-Idast või Aafrikast pärit inimesele. Tegelikult on tegu Euroopa Liidu kodanikuga, kes on pärit Lõuna-Euroopast ning kes päikseliste ilmade tõttu oli päevitunud. Teadmatusest võib muidugi ajada segi päevitunud Euroopa kodaniku ja Lähis-Idast pärit inimese, kuid eeldada, et eurooplane (või ka eestlane) on päevitamata ja lumivalge on pisut ennatlik järeldus. Me kallistasime tervituseks, sest tunneme üksteist juba mõnda aega. Eestlastel pole teatavasti kombeks tervitada kallistades võõraid inimesi, keda nad näevad esimest korda (nagu näiteks Alarit).

Niipea kui mu tuttav ruumi sisenes, märkasin, et Alari käitumine muutus, ta vaatas mu tuttavat altkulmu ja saatis teda pilguga kõikjale, kuhu mu tuttav ruumis liikus. Ta pobises tema poole suunatult enda ette ka mulle arusaamatult midagi ning viimaks küsis: “ Mis ajast te Eestis olete?” Kuna küsimus tuli ilma sissejuhatuseta ja ootamatult, jäi see vestluskatke sealt pooleli. Alari pahur tuju ei tundunud kaduvat ning küsisin temalt: “Kas kõik on hästi?”

Vastuseks sain, et vastavalt seadusele on kõigil (?) kohustus siin baaris rääkida eesti keeles ning midagi selle kohta, et mu tuttavasugustel inimestel pole siin õigus olla.