Kolm kursanti on politseikooli lõpueksamil.

"Tähelepanu!" hüüab eksamineerija, "nüüd näitan teile kahtlustatava fotot. Teil tuleb koostada tema täpne lühike suuline portree."

I kursant: "Kahtlusalusel on üks silm!"

Eksamineerija: "Muidugi, tal on ainult üks silm! See foto on tehtud ju profiilis! Mitterahuldav! Järgmine!"

II kursant: "Kahtlusalusel on üks kõrv!"

Eksamineerija: "No pagan... Loomulikult on tal üks kõrv! See foto on ju tehtud profiilis! Mitterahuldav! Järgmine!"

III kursant: "Kahtlusalusel on kontaktläätsed!"

Eksamineerija: "Hmmm... Huvitav tähelepanek...Ulatage mulle selle inimese toimik...Hmmm... Jah, tõepoolest, see mees kasutab kontakt-läätsi. Aga kuidas te sellise järelduseni jõudsite?"

"Tavalised prillid ei püsiks tal ees, sest kahtlusalusel on vaid üks kõrv ja üks silm!"