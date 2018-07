Urve Palo lahkub ministrikohalt, kuid jätkab tööd riigikogus ja liitub Viimsi vallavolikoguga.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri ametikohast loobunud Urve Palo lahkus ka Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, öeldes, et kavatseb poliitikaga lõpparve teha. Ühtlasi kinnitas ta, et läheb tagasi riigikokku, kust peab nüüd lahkuma Liisa Oviir.

Vähem on tähelepanu saanud asjaolu, et eelmise aasta sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel Viimsis kandideerinud Palo pääses ka Viimsi volikokku. Juba siis ministriametis olnud Palo mõistagi volikokku ei läinud ja tema koha sai asendusliige, kuid nüüd on Palo otsustanud volikoguga liituda.

