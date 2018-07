Idapiiril maade võõrandamiseks planeeriti 2015. aastal 700 000 eurot, kokku kulub laiendamiseks aga 939 757 eurot, teatas siseminister Andres Anvelt riigikogu liikmele Andres Herkelile arupärimise vastuseks.

Tänavu 1. juuli seisuga on piiriribaks vajalike maa-alade võõrandamises 134 kinnistu osas läbirääkimised peetud ja tehtud on 89 notariaalset tehingut, omandatud 117 kinnistut (eraisikud/firmad).

Kokku puudutab piiririba ja selle laiendamine (kuni 40m) 286 kinnistut ja 239,5 hektarit maad, millest eraomanduses on 234 kinnistut ja 184 hektarit maad. Läbirääkimised on toimunud 90 maaomanikuga, valdav osa on nõustunud ja riigi omandis on 52 kinnistut ning 55 hektarit maad, teatab Anvelt. Maade võõrandamiseks planeeriti 2015. aastal 700 000 eurot, kokku kulub laiendamiseks 939 757 eurot, märgib ta.