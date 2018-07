Kas maailmameistrivõistluste kuues koht on jama? Ei ole. Kas Eesti epeenaiskonnalt oodati kuuendast kohast paremat tulemust? Jah, muidugi. Vehklejannad tegutsevad Eesti spordimaastikul täiesti omas universumis ja seetõttu tulebki end sel korral leida rubriigist „nädala miinus“. Kas Hiina MMil juhtus mingi suurüllatus, et tiitlit kaitsnud eestlannad naiskonnavõistluses medalite jäid? Ei. Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis (pildil) ja Kristina Kuusk kaotasid veerandfinaalis ühe torkega tulevasele maailmameistrile USA-le. Vehklemises on nn üllatused tavalised, matši võidu otsustavad pisiasjad ja seekord oli USA päev. Laias laastus oli Eesti vehklemisel väga edukas suvi, sest EMilt naasti koguni viie medaliga.

4% on tõenäosus, et Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Allar Raja ja Kaur Kuslap võidab nädala lõpus Glasgow's toimuvalt EMilt medali. Tänavune hooaeg on sõudjatel kulgenud taas erinevaid kooslusi katsetades, paraku edutult. MK-etappidel A-finaali ei jõutud ning treener Matti Killing (pildil) polnud nähtuga rahul. Niisiis istutas ta 11 treeningpäeva enne EMi ühte paati nimetatud neliku lootuses, et nad saavad paadi sama kiirelt ja kenasti jooksma kui mulluse EMi käigus. Sõudjad on küll aastate jooksul enda sitkust tõestanud, kuid esikolmik nõuab tausta arvestades (suurt) eneseületust.