„Kõik neli naist pääsesid 64 parema hulka ja see ei ole põrumine. Lihtsalt on ära harjutud, et eestlased muudkui toovad medaleid,“ teatas Lehis Postimehele.

Embrich pärast naiskonnavõistlust Õhtulehele: „Ei saa öelda, et see oli meie jaoks väga kehv MM. Kuues koht ei ole halb tulemus. Lihtsalt kõik ootavad, et iga võistlus tuleb medal, kuldmedal! Aga vehklemises on see väga raske. Me oleme väga tugevad, aga me ei ole supertugevad ja me ei saa kogu aeg võita, eriti MMil.“

Naiskonna peatreener Kaido „neljas koht on jama“ Kaaberma ERRile: „Naiskond saab kaotusest kindlasti üle ja kuues koht ei ole sugugi paha koht. Ega iga aasta ka võita ei saa ja konkurents on väga tihe ja ma arvan, et kaheksa sekka pääs on rahuldav tulemus.“

Julgen siinkohal lugupeetud sportlastele ja treenerile vastu vaielda. Mind üllatab säärane kommunikatsioon. Spordisõbrad, rääkimata atleetidest-juhendajatest, peaksid ju teadma, et teema pole labaselt must-valge. Et ainult medal võrdub kordaminek ja ülejäänud võivad piltlikult öeldes näppu imeda. Kaugel sellest.

Lõppeks on iga inimese subjektiivne otsus, kuivõrd õnnestunuks ta sportlase sooritust peab, ent loogiline on arvestada mitmeid faktoreid. Näiteks, kas tulemus rõõmustab atleeti? Kas ta esines enda võimete piiril? Kas sportlane on kogenud või mitte? Kas tervis oli korras?

Väga raske uskuda, et Embrich (12 tiitlivõistluste medalit), Beljajeva (11), Novosjolov (8) ja Kuusk (7) endast tol päeval maksimumi kätte said ja laia naeratuse saatel Wuxi vehklemissaalist lahkusid. Ja mis rõõmu peaks naiskonnale, kes seitse aastat järjest EMil või MMil poodiumile jõudnud, pakkuma 6. koht? Pealegi ei vehelnud sealgi kõik piigad oma parimate päevade tasemel.