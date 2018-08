Küllap on tegemist palju, pead ühtaegu mitme asjaga tegelema. Võib tunduda, et kaaslased ei mõista sind või tegutsevad liiga aeglases tempos, see aga ärritab sind.

Juhul, kui sul on mingid asjad pooleli või plaanid täitmata, kanna hoolt selle eest, et need valmis saaks – võimalik, et sinu tegevust kontrollitakse erilise hoolega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Energiat on küllaga, ent selle õigetesse kanalitesse suunamine ei pruugi nii lihtsalt õnnestuda. Hoidu rabelemast tühja-tähja nimel, sea oma tegevused tähtsuse järjekorda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suudad ka nii-öelda ridade vahelt lugeda, aimata jäämäe tippu nähes selle veealuse osa mastaapsust. Liikluses ja reisides pead olema eriliselt hoolas ja ettevaatlik.

Lõvi

23. juuli – 22. august

On hea enne lõikamist üheksa korda mõõta - peaksid seda kõnekäändu endale tihti meelde tuletama. Su kõrval võib olla „nõuandjaid“, kes üritavad eksiteele viia.

Neitsi

23. august – 22. september

Enesekindlust ja tegutsemisjulgust jagub, ent see võib tormakaks muuta. Pidurda hoogu, enne tegevusse sööstmist mõtle plaanid läbi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled mõistuspärane ja asjalik, suudad täpselt arvestada, kui palju sul millegi tegemiseks aega ja energiat kulub. Keeruline on siis, kui lähedased sind takka kiirustavad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

On palju kalkuleerimist, et kõik vajalik õigeaegselt valmis saada. Sul tuleb pingutada, kuid peagi saad oma tublidusest ka rõõmu tunda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suhe, mida arendad, kujuneb suure tõenäosusega pikaajaliseks ja harmooniliseks. Ettevaatlik peaksid olema rahaasjus – igatahes pole aeg kellegagi ühiseid investeeringuid teha.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Eelistaksid asju tasapisi ja põhjalikult teha, ent vaevalt sulle selleks praegu aega antakse. Pead vaeva nägema ja suutma paindlikult mõelda, et need kokku sõlmida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tekkida võib uusi originaalseid ideid. Ometi on üsna suur oht mingitest mõtetest kinni haarates ja neid teostama hakates eksiteele sattuda. Hoidu impulsiivsetest otsustest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vaist on hea. Seetõttu on sul lihtsam kaasinimestest aru saada. Ka võid intuitiivselt tunnetada, mis on sinu jaoks sobiv, mis aga halba teeb. Päev sobib kultuuriürituste külastamiseks.

Sünnipäevalapsele