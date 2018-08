Pereliikmed võivad sind seada fakti ette, et nad on pettunud selles, et liiga palju aega tööd tehes veedad. Avalda ka oma seisukohad, aga ära mine seejuures liiga emotsionaalseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küllap võtad täna palju aega lugemiseks ja info hankimiseks. See on hariv ajaviide, samas peaksid infosse, mis sinuni jõuab, suhtuma kriitiliselt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pole parim aeg, et hakata sugulastega rääkima ühisvarast või siis mõne lahkunud lähikondlase varandusest. Kui sul on neil teemadel küsimusi tekkinud, mõtle nende asjade üle ja uuri infot.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võiksid kellelegi külla minna, ka sobib aeg rahvarohkete ürituste külastamiseks, kunsti ja kultuuri nautimiseks. Kui kallimat lähedal pole, on igatsus intensiivne.

Neitsi

23. august – 22. september

Tahad oma mõtteid ja tundeid kellegagi jagada. Võib tekkida olukord, kus hakkad kellegagi juttu ajama ning jõuate väga isiklike teemade juurde.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suhtlus sujub, keegi räägib midagi põnevat ja üllatavat. Võimalik on seegi, et keegi sõpruskonnast ootamatult avaldab, et on ta sinusse juba ammu salaja armunud.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Pereringis kodus istudes kipuvad jututeemad teravaks kiskuma. Seega pigem minge perega välja – näitusele või kontserdile näiteks - tehke koos lastega midagi meeldejäävat.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lihtsalt hobidega tegelemisest sulle ei piisa, tahad ka midagi uut teada saada. Võimalik, et hakkad kontakti otsima inimestega väljast poolt Eestit, kellel sama huviala.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tahad oma mõtteid jagada. Jututeemaks võivad olla nii suhted kui ka hoopis rahaasjad. Sul on midagi südamel ja tahaksid südant kergendada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Õige aeg kallimaga koos olemiseks. Oma tundeid on kerge avaldada. Endalegi ootamatult võid lausuda sõnad, mida varem öelda ei julgenud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tänane öö võib tuua unenägusid, mis tunduvad tähenduslikud, ent ei pruugi seda siiski olla. Ära vaeva oma pead neile tõlgenduse otsimisega, naudi päeva.

Sünnipäevalapsele