Urve Palo vastutustundetu tagasiastumine tekitas napilt pool aastat enne valimisi vajaduse tema asemele uue ministri leidmiseks. Need kuud kuluvad Palo ametijärglasel uuele kohale sisseelamiseks ja enese tööga kurssiviimiseks. Nii võivad sotsid küll kasutada süllekukkunud võimalust mõne uue näo valimiseelseks upitamiseks, kuid tegeliku töö tegemiseks tollele aega ei jäägi. Küsimus pole ainuüksi Palo kohas, vaid valitsuse koosseisus. Kui 14 ministrist on kahe aasta jooksul vahetunud tervelt kaheksa, siis ei saa ju kuidagi rääkida valitsuse töö järjepidevusest. Mida aga teha, et valitsus ei sarnaneks koolifüüsikast tuntud sihitu Browni liikumisega, kus ministrid ei tee pühendunult terve valimistsükli vältel tööd, vaid astuvad üksteise võidu ametist tagasi? Jaak Aabi lahkumisel riigihaldusministri kohalt lasti käest võimalus tolle portfellita ministrikoha likvideerimiseks. Asemele saime uue ministri, kelle seni säravaimaks mõtteks on osutunud põllul sünnitamine, kirkaimaks teoks aga kopterisõit Ruhnu saarele, kus saarerahvas oli mandrist ära lõigatud. Meil on aga veel sotsiaal- ja terviseministrid, kuigi varem suutis mõlema valdkonnaga hakkama saada sotsiaalminister. Meil on ka majandus- ja ettevõtlusministrid, kuigi varem piisas majandusministrist.

Portfellide arvu suurendades on peetud silmas, et igale koalitsioonipartnerile jaguks vääriline arv ministrikohti. Kui valimistsükli algupoolel remonditi valitsust sotside juhi mängulustist, siis praeguseks on too olukorras, kus ministrikoha vabanedes on üha raskem uusi kohatäitjaid leida.

Kas Eesti rahvas on aga ära teeninud, et ministrid lahkuvad ametist suurtel kiirustel ja hulgakaupa? Kohusetundel ja riigi huvide esikohale seadmisel partei ja isiklike huvide ees pole tänapäeva väärtuste seas enam kohta. Ministriportfelli nurkaviskamiseks piisab erakonnaliikme peale solvumisest. Kas Vabaerakonna väljend oma aega täis tiksuva valitsuse kohta on just kohaseim, aga kui peaministri sihiks on vaid kipaka valitsuse kiuste võimul püsimine, siis on latt kahetsusväärselt madalale lastud.