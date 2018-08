Täna võid alustada muudatuste tegemist ning pikka teed oma uute eesmärkide poole. Tunned, et energiat hakkab juurde tulema ning oskad seda õigesti kasutada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled vahetu ning tunned vajadust oma tundeid väljendada. Midagi, mis kaua hingel olnud, saab täna välja räägitud ning see toob positiivseid muutusi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Saad aru, mis on õige ja mis vale peaaegu ilma mõtlemata. Uusi inimesi kohates taipad kiiresti, kas nendega tasub suhtlust edasi arendada või on nad ebausaldusväärsed.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Lihtsam on lahti lasta vanast ja halvast, et minna edasi uuele ja paremale teele. Ei ole kahju millestki kallist tuleviku nimel loobuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Ürituste korraldamine õnnestub hästi. Isegi juhul, kui satud mingile üritusele juhuslikult, võid sellest saada tugevaid positiivseid emotsioone.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui palju on sul riiulis raamatuid? Kui paljusid neist oled lugenud? Tasuks tark raamat kätte võtta ja lahti lüüa. Targa inimese kirja pandud sõnadest ammutad tarkust sinagi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Terve päeva meeleolu sõltub sellest, kuivõrd rahul oled oma peegelpildiga hommikul peeglisse vaadates. Varu rohkem aega ning tee ennast tõeliselt kauniks ja veetlevaks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suhtlemisel armsamaga võib esile kerkida probleem, mis on tingitud teie iseloomude erinevusest ja ka suutmatusest teistsuguse inimese mõttemaailma piisavalt hästi mõista.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tunned end mõnusalt inimeste seas, ka need probleemid, mille kallal üksinda oled kõvasti pusserdanud, lahenevad peaaegu et iseenesest, kui neid teistega arutad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Edev ja ilus, nagu sa oled, püüad möödujate pilke, see tõstab tuju. Kuidas aga tunneb ennast see, kes su kõrval käib? Sa oletad, et ta on uhkusest õhevil, kuid äkki närib ta hinge armukadedus?

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sa ei tea, mida täpselt tahad, otsuste vastuvõtmine ei õnnestu kuidagi. Võimalik, et sa ei võtagi eriti midagi ette, sest ei jõua arusaamisele, mida teha sooviksid.

Sünnipäevalapsele