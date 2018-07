Liikluskeerises olles võid tunda teatavat ärevust – kaasliiklejad on kuidagi läbematud ning teevad äkilisi manöövreid. Sa ei pea neile samaga vastama!

Mõni ekstreemne hobi võib nii suurt huvi äratada, et sellega tegelemise proovimiseks hoobilt suurema summa välja käid. Isegi juhul, kui see tähendab võlgu võtmist.

Kui kellegagi tulevikuplaane arutama hakkad, kujuneb mõttelend kõrgeks. Samas ilmselt on sinul ja kaaslastel üsna erinev arusaam asjast, ent ootate teiselt poolelt täielikku mõistmist.

Armastatud inimese käitumine on võib olla ootamatu. Sul on raske temast aru saada, kui ta näiteks ette teatamata mõneks ajaks lihtsalt silmapiirilt kaduda otsustab.

Sinu maailmavaade võib põrkuda sõbra arusaamisega asjast. Võib kiskuda vaidluseks, mis lõppeb sellega, et ukse pauguga kinni lööd ja üritad pääseda nii kaugele kui võimalik.

Palju õnne, Lõvi! Algava aastaringi meeleolu on muutlik. Asjad võivad muutuda päeva pealt ja sulle ootamatus suunas. See võib tähendada äkiliste võimaluste avanemist nii karjääririndel kui ka isiklike suhete vallas. Ole paindlik ja valmis kiirelt reageerima, kinni haarama sellest, mis on käeulatuses vaid hetkeks.