Läkski nii, nagu irvhambad juba mõnda aega tagasi ennustasid – meile ongi tulemas töö- ja tervisekassa! Kui töövõimetuse asemele tuli töövõimereform, siis oli selge, et kõige kõrgemal tasemel on tehtud panus nimemaagiale. Kui ikka võimetuse asemel hakata rääkima võimest, on lihtsam grupi peal olijaid kui mitte otse tööle sundida, siis vähemalt senistest võimetusrahadest ilma jätta, mis oligi ju reformi eesmärk.

Mis on haigekassa ja töötukassa nimest loobumise sihiks, pole teada. Võibolla kehtib vanarahva loogika, et hunti ei tohtinud nimetada hundiks, vaid ümber nurga hallivatimeheks või metsa sanitariks. Kui aga haigekassa asemele kruvime ukse kohale tervisekassa sildi, siis on kohe uhkem tunne, kui tolle uue kassa ukse taga lookleb tervist nõudlevate tõbiste järjekord.

Veel oleme teada saanud, et töötukassa nimi tekitavat inimestes tõrget ja nad ei taha selle nime pärast sinna pöörduda. Ilma tõestusmaterjalita on sellised väited demagoogia. Sestap tahaks näha seda uuringut, mille põhjal selle kassa juhid seda väidavad. Aga samas – kui taoline nimeuuring tõepoolest olemas oleks, siis oleks tegu samasuguse raiskamisega nagu see, kui rahandusministeerium uurib miljoni eest Läti napsurallit.

Jätkame aga samas vaimus ja nimetame lastetusmaksu solidaarsus- või tulevikumaksuks ja saame riigikassasse veel rohkem raha kui töövõimereformiga.