Sul on võimalik toredale inimesele välja näidata, kui väga sa hoolid ning esile tõsta seda, mida tema juures hindad. Ära hoia häid sõnu vaka all, nendest tuntakse suurt rõõmu.

Ees ootab suuremat sorti üritus, kus pead arvestama võimalusega, et sul tuleb hulga silmapaaride ees oma tegevusest aru anda. Võta seda kui võimalust ennast reklaamida.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui ka juhtub midagi üllatuslikku, siis on see positiivset laadi ning muudab töö tegemise pigem lihtsamaks ja probleemide lahendamise kiiremaks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tehnilist taipu nõudvate probleemide lahendamine käib sul lihtsalt üle mõistuse. See on veider, milliseid koomilisi äpardusi võib inimesega igapäevaolukordades ette tulla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul tuleb suhelda inimesega, kellega on varem pingeid olnud. Mingil määral on need lahendamata jäänud ja nüüd on tavapärasest keerukam ka lihtsaid asju ajada.

Neitsi

23. august – 22. september

Seisud on segased, igav see päev küll tulla ei saa, samas on raske öelda, milliseks ta kujuneb. Tegutse, aga ära võta julget rünnakut ette, kui su seljatagune pole kaitstud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Meenutad vanu aegu ja tunned nukrust, sest paljugi toredat on möödas ning samal kujul seda tagasi ei saa. Aga tasub õnnelik olla, et sul vähemalt on, mida meenutada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võimalik, et püstitad endale pikaajalised ja vägagi kõrged eesmärgid. Seda tasub teha, sul on kergem edasi püüelda, kui siht on kindlalt määratletud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Väga pehme iseloomuga inimesed ei paku sulle huvi, põnevad tunduvad tugevad, kuid ka enesekesksed tüübid. Samas ei tunne sa end selliste kõrval hästi, sest tahad ise särada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sind on lihtne meelitada – kes ära tabab, kui väga sa naudid komplimente, võidab päris kiiresti su poolehoiu. Oleks kasulik, kui oleksid pisut umbusklikum.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tasuks paberimajanduses korda luua – kontrollida, kas kõik arved on makstud ning lepingud kehtivad. Kui avastad midagi ebatäpset, annab seda täna päris hästi korda ajada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Võid tunda segadust ja hirmu tuleviku ees. Justkui oleksid eesmärgi silme eest kaotanud ja üritaksid paksus udus eksinuna teeotsa leida. Võta rahulikult, säästa energiat.

Sünnipäevalapsele